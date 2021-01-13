Названы категории медиков с правом досрочного выхода на пенсию

https://static.news.ru/photo/69a975aa-5607-11eb-bf66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые категории медиков получили право выходить на пенсию досрочно. Этой возможностью смогут воспользоваться медработники психоневрологических интернатов, а также детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками.

Соответствующий приказ главы Минтруда РФ Антона Котякова размещён на официальном портале правовой информации.

В 2021 году право на досрочные пенсии получат работники металлургических, машиностроительных, химических производств и горнодобывающей отрасли. Также досрочная пенсия положена тем, кто занят в особо важных для общества сферах: это медики, педагоги, артисты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что социальный психолог Алексей Рощин считает результаты опроса, согласно которому треть россиян мечтает уйти на пенсию до 55 лет, вполне закономерными. А желание некоторых жителей России поработать подольше он объясняет не любовью к своему делу, а низкой финансовой обеспеченностью. Стремление женщин к труду на пенсии он объяснил их самоотверженностью и желанием как можно дольше помогать детям и внукам.