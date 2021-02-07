Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию в феврале

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Повышенная пенсия ждёт в феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий. Индексация выплат составит 3,8%. Об этом рассказал юрист Егор Редин.

В интервью агентству ПРАЙМ он сообщил , что также с февраля увеличится пенсия тех граждан, кому в предыдущем месяце исполнилось 80 лет, так как увеличивается и размер фиксированной страховой пенсии по старости — до 6004,48 рубля.

Кроме того, пенсионеры старше 80 лет могут дополнительно получать по 1200 рублей в месяц. Для этого надо, чтобы кто-то из родственников оформил официально уход за ними.

При одном иждивенце размер пенсии по старости увеличится на 2014 рублей в месяц, при двух — на 4029 рублей, при трёх — на 6044 рублей в месяц.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне назвали желаемую сумму накоплений к пенсии. К моменту завершения карьеры примерно каждый пятый россиянин мечтает накопить «солидное состояние».