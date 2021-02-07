Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию в феврале

Повышенная пенсия ждёт в феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий. Индексация выплат составит 3,8%. Об этом рассказал юрист Егор Редин.
В интервью агентству ПРАЙМ он
Кроме того, пенсионеры старше 80 лет могут дополнительно получать по 1200 рублей в месяц. Для этого надо, чтобы кто-то из родственников оформил официально уход за ними.
При одном иждивенце размер пенсии по старости увеличится на 2014 рублей в месяц, при двух — на 4029 рублей, при трёх — на 6044 рублей в месяц.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне назвали желаемую сумму накоплений к пенсии. К моменту завершения карьеры примерно каждый пятый россиянин мечтает накопить «солидное состояние».