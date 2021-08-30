Названы категории беременных, которым рекомендована вакцинация от COVID

Вакцинация от коронавируса показана прежде всего беременным женщинам с ожирением. Об этом «МИР 24» рассказала акушер-гинеколог Инна Джиджоева.

Врач отметила, что женщины с индексом массы тела (ИМТ) больше 30 при заражении коронавирусной инфекцией имеют риск получить осложнения до 18%. Вторая категория беременных, которым следует привиться от коронавируса, это женщины с лёгочными заболеваниями — бронхиальной астмой средней и тяжёлой форм. Вакцинация также рекомендуется беременным с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и печени.

Джиджоева отметила, что Центр по контролю за заболеваемостью США отслеживал состояние 114 тысяч вакцинированных беременных и выявил, что частота осложнений у них не превышала частоту осложнений у привитых небеременных женщин.

Из чего мы делаем вывод, что вакцинация беременных не вызывает больших осложнений, нежели у небеременных, соответственно, мы вакцинируем женщин с 22 недель беременности и из группы высокого риска, — добавила врач.

Она также сообщила, что кормящих женщин пока не прививают, поскольку влияние вакцины на эту категорию женщин ещё не изучено.

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