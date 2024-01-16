Названы катастрофические последствия при «просачивании» НАТО в Черное море Эксперт Дандыкин: корабли НАТО в Черном море вызовут эскалацию СВО

Фото: defense.gov

Корабли НАТО в Черном море вызовут эскалацию конфликта Украины и России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он выразил надежду, что Турция не пойдет на уговоры и не нарушит Конвенцию Монтрё, согласно которой любой флот, не принадлежащий черноморским странам, не может пройти через Босфор.

Создание нейтрального флота просто невозможно. Ведь ясно, что Европа остается на стороне киевского режима и таким образом помогает Украине продержаться в конфликте с Россией. Формирование военной группировки в Черном море не приведет ни к чему хорошему. Так существующий конфликт будет лишь разгораться, — сообщил эксперт.

По его словам, положения Конвенции Монтрё не нравятся ни американцам, ни англичанам. Поэтому они всячески стараются надавить на Турцию, чтобы разорвать конвенцию и войти в Черное море.

Ранее Турция сообщила союзникам, что не пропустит в свои проливы в Черном море минные тральщики, которые Великобритания подарила Вооруженным силам Украины. Отмечается, что республика с 1936 года строго следует положениям Конвенции Монтрё, а также сохраняет бескомпромиссность и принципиальную позицию на протяжении всего конфликта.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее также прокомментировал идею создать нейтральный флот в Черном море. По его словам, любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через пролив Босфор.