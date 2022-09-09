Названы качества хорошего учителя Преподаватель Красновид: хороший учитель должен сочетать в себе доброту и требовательность

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Хороший учитель должен сочетать в себе доброту и требовательность, быть профессионалом во всех направлениях своей деятельности, объяснил РИАМО заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск Павел Красновид. По мнению преподавателя, педагог также должен быть интересной личностью, поскольку через интерес к личности учитель и ребенок будут погружаться в тот или иной массив знаний по школьным предметам.

Я думаю, что все согласятся, что хороший педагог — это прежде всего хороший человек. Это человек добрый, отзывчивый, обладающий эмпатией, способный переживать радость другого, способный помогать в случае трудностей, — сказал Красновид.

Эксперт также подметил, что миссия учителя является одной из самых важных для общества, поэтому обязательно хорошее знание методики и психологии. Педагог должен уметь найти подход к каждому своему ученику и увлечь его.

Учителя из российских школ ранее рассказали об организационных проблемах «Разговоров о важном». По их словам, из-за классного часа первым уроком программа нагружается и детям приходится ставить дополнительные уроки. Также возникли трудности с разработкой его программы и загрузкой видео на специальном сайте для педагогов, откуда они берут материалы для «Разговоров о важном».