Названы изменения в ЕГЭ в 2023 году В ЕГЭ 2023 года изменения затронут все предметы, кроме географии

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В 2023 году изменения в едином государственном экзамене (ЕГЭ) затронут все предметы, кроме географии. Эксперты пересмотрели системы оценивания «в более радикальную сторону», рассказал Lenta.ru руководитель разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артём Мушта. В частности, это коснулось иностранных языков, а в экзамен по истории добавили вопросы по событиям недавнего времени.

В некоторых предметах, как в истории, мы видим также пересмотр и содержательной части экзамена, помимо нового задания на знание фактов Великой Отечественной войны добавились вопросы по событиям и недавней истории, — заявил он.

Изменения коснулись и таких дисциплин, как обществознание и химия, — были уточнены формулировки заданий, уровень сложности или общий балл за задания, сообщил Мушта. По его словам, модели экзаменов не планируют меняться полностью.

В этом году, проанализировав опыт сдачи экзамена-2022, коллеги из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) «подчищают» те вещи, которые получились менее удачно или были недостаточно конкретизированы. Не очень удачные задания переработаны, более удачные — усилены, — рассказал эксперт.

В Рособрнадзоре заявили о снижении среднего балла по ЕГЭ в 2022 году. По мнению его руководителя Анзора Музаева, причина этого кроется в изменении образовательных стандартов — выпуск 2022 года оказался первым, кого они коснулись.