Стало известно, что произошло с Карлсоном в конце интервью с Путиным Физиономист Воеводин: Путин смог расположить к себе Карлсона и открыть его душу

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину удалось расположить к себе американского журналиста Такера Карлсона во время интервью, рассказал NEWS.ru физиономист Олег Воеводин. Эксперт предположил, что практически до конца беседы Карлсон «внимательно вслушивался в перевод», из-за чего выглядел таким сосредоточенным, но в финале «открыл свою душу и все понял».

Практически до конца интервью Карлсон пытался вникнуть в перевод ответов Путина, был сосредоточен. Но минут за 20 до конца он раскрепостился, начал играть эмоциями, это хорошо, Путину удалось расположить к себе Карлсона. Есть один момент, где-то в конце, минут за пять, Карлсон все-таки открыл свою душу, принял информацию, что-то у него в голове щелкнуло, что вызвало у него удивление, сложился пазл, это классно, — добавил Воеводин.

Он подчеркнул, что Карлсон не боялся Путина, относился к нему с уважением, но, так как он был в статусе гостя, не говорил с российским лидером на равных.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома назвал смехотворным интервью Путина Карлсону. По его мнению, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной.

Подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен высказал мнение, что политика американской администрации по украинскому конфликту не изменится после интервью президента Путина, однако оно может укрепить позиции противников помощи Киеву. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что негативная реакция представителей истеблишмента США на интервью Путина Карлсону изобличает лживость их подходов к демократии.