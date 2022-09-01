Названы изменения, которые затронут школы в новом учебном году В новом учебном году в школах повысят внимание к нравственному воспитанию детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новом учебном году школы затронет масса серьезных изменений: начнут действовать новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), отечественную историю будут изучать уже с первого класса, а в старших введут дополнительные курсы по программированию. Также будет установлено время, которое учащиеся могут проводить за домашней работой. В сентябре учащиеся 5–9-х классов напишут перенесенные из-за пандемии всероссийские проверочные работы (ВПР) — их проведут с 19 сентября по 24 октября. В школах также повысится внимание к нравственному воспитанию детей, сообщает «Парламентская газета».

Новые образовательные стандарты будут введены для начальной и средней школы. Так, второй иностранный язык будет изучаться по заявлению родителей учащегося, а младшеклассники начнут изучать финансовую грамотность и кибербезопасность на уроках математики, окружающего мира, географии и обществознания. Появится разделение на базовый и углубленный уровень изучения предметов. Обучение по новым стандартам начнется только в первых и пятых классах, но Минпросвещения уже рекомендовало школам переходить на них и в других классах.

С 1 сентября каждая новая учебная неделя для школьников будет начинаться с исполнения гимна и поднятия флага. В школах откроются первичные отделения Всероссийского движения детей и молодежи, а также будут введены внеклассные «Разговоры о важном» — занятия , на которых классные руководители будут рассказывать детям о патриотизме, нравственности, проблемах экологии, гражданском воспитании.

Это не обычный классный час, а доверительный, открытый, честный разговор с классным руководителем, — считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

С отечественной историей детей будут знакомить уже с первого класса. Также старшеклассники пройдут дополнительный курс «Россия — моя история». Начиная с восьмого класса школьники смогут пройти бесплатные курсы по современным языкам программирования. Занятия предполагают 36 академических часов в течение двух лет. Их будут проводить онлайн или на базе школы. Обновили и рекомендации СанПина о предельном количестве часов, которые ребенок должен тратить на домашнюю работу. На каждый третий год отметка будет повышаться на полчаса, пока не достигнет 3,5 в девятом классе.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что с 1 сентября этого года в российских школах запрещается пользоваться телефонами на уроках. По его словам, это делается для того, чтобы не навредить учебному процессу и здоровью школьников.