Названы иностранные IT-специалисты, которые нужны России в первую очередь IT-эксперт Геллер: Россия нуждается в иностранных IT-управленцах, в стране с ними «не очень хорошо»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия больше всего нуждается в иностранных IT-специалистах, имеющих опыт работы в качестве менеджеров по продукту, управленцах, знающих, как организовать эффективную работу компании, рассказал NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Он отметил, что зарубежных сотрудников, в первую очередь, привлекут в РФ интересные проекты, заработная плата и комфортные условия для жизни.

Главный вопрос: кто, кого и как выберет, чтобы мы не получили бесполезных экспатов, а забрали сильных и перспективных профессионалов, кто имеет опыт работы в качестве менеджеров по продукту, управленцев. Кто знает, какие решения нужны рынку, как они должны выглядеть и работать, как организовать работу компании. В России с этим дела не очень хорошо. Нужны управленцы, — добавил Геллер.

По его словам, условия для IT-специалистов в РФ не хуже, чем в Азии, США или Европы, по крайне мере, в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что иностранных IT-специалистов в России наделят привилегиями в виде упрощенного трудоустройства и получения вида на жительство. Эти меры будут распространяться в том числе и на членов семьи сотрудника. Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации составляет три месяца, уточнили в МВД. В числе родственников специалиста могут значиться родители, супруги, дети, дети супругов, бабушки, дедушки и внуки.