Названы имена пассажиров разбившегося в Афганистане самолета Baza: пассажирами Falcon 10 были Анатолий и Анна Евсюковы

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Пассажирами самолета Falcon 10, разбившегося в Афганистане, были супруги Анатолий и Анна Евсюковы, сообщает Telegram-канал Baza. Они возвращались из Паттайи в Россию.

По сведениям канала, супруги вместе с 15-летним сыном прилетели в Таиланд еще в середине декабря. Там Анна заболела, была госпитализирована и подключена к аппарату ИВЛ. Местные врачи назвали причиной заболевания некую инфекцию.

Через какое-то время медики посоветовали Анатолию Евсюкову везти супругу в Россию. Для этого им был заказан частный борт. Самолет вылетел из Паттайи 20 января, в Индии он сделал первую дозаправку, экипаж планировал совершить вторую в Ташкенте, но над Афганистаном возникли проблемы с двигателями, и воздушное судно разбилось.

Сына Евсюковых на борту не было, поскольку допускался только один сопровождающий с больной. По сведениям канала, он вернулся в Россию обычным рейсом и уже узнал о произошедшем.

По информации «Известий», у госпитализированной в Таиланде Анны начали отказывать почки, печень и другие органы, кроме мозга и сердца. Медики поставили диагноз — септический шок. Предполагается, что у нее возникла аллергическая реакция на обезболивающий препарат. По прибытии в Россию ее готовы были принять в Боткинской больнице. Сын женщины пояснил изданию, что раньше ее привезти на родину не могли из-за того, что в РФ были праздники.

Об авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан стало известно утром 21 января. Согласно информации Росавиации, разбившийся Falcon 10 был произведен во Франции в 1978 году и принадлежал ООО «Атлетик-групп» и частному лицу. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс. По предварительным данным, на борту находились два пассажира и четыре члена экипажа. За 10 минут до пропажи воздушного судна с радаров пилоты сообщили о поочередном отказе двух двигателей.