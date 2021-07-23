Названы губительные для здоровья тренды в одежде

Некоторые предметы гардероба могут быть губительными для здоровья. Издание «Народные Новости» рассказало, от каких трендов стоит отказаться, чтобы не нанести вред организму.

Так, например, в список потенциально опасной одежды вошли колготки и носки из 100-процентной синтетики. Они провоцируют аллергические реакции, грибковые заболевания и другие серьёзные кожные недуги. Также вредной для кожи является одежда из токсичных, окрашенных и недышащих материалов, таких как акрил, нейлон и полиэстер. Кроме того что они не пропускают воздух, в них содержатся вредные вещества — формальдегиды и п-фенилендиамины.

В перечне также оказались и популярные у молодёжи утягивающие брюки — скинни. Из-за них может нарушиться кровообращение и развиться варикоз.

Также крайне вредна для здоровья обувь на шпильках, которая деформирует суставы. Помимо обуви проблемы могут возникнуть и из-за сумки на одно плечо. Такие сумки приводят к неравномерному распределению нагрузки на позвоночник, в результате чего человек становится заложником боли в спине и шее, деформируется скелет и появляются проблемы с осанкой.

Издание также отмечает, что потенциальную опасность несёт и другой аксессуар — солнечные очки. Если их носить в вечернее время, то возрастёт внутриглазное давление и, как результат, повысится риск развития катаракты.

Ранее россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви — цены возрастут минимум на 10%. При этом уже в начале 2022 года стоимость таких товаров может «взлететь» на 15–20%. Как пояснили представители рынка, основными причинами подорожания одежды и обуви стали выросшие в цене сырьё и перевозки. К примеру, грузовые морские перевозки из Азии в Европу выросли в цене в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Во многом этому поспособствовали пандемия коронавируса и ослабление рубля.