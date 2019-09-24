https://static.news.ru/photo/e31f237e-df4f-11e9-927e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десять глав регионов РФ имеют среди своих подписчиков в сети Instagram более 40% ботов. Средний процент ботов в аудитории аккаунтов губернаторов составляет 30,4%.

Такие данные содержатся в докладе, который подготовил Центр политической конъюнктуры (ЦПК), сообщает РБК .

Лидером по доле ботов среди подписчиков является глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%). За ним следуют мэр Москвы Сергей Собянин (53%), лидер Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (50%), руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%) и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв (47%).

Эксперты установили, что обладателем самого «чистого» аккаунта является губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. У него всего 13% ботов, но и подписчиков у него только около 2 тысяч.

Ранее News.ru сообщал, что бот-атаки на российские ресурсы ведутся с территорий ЕС и США. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. С начала года в России предотвратили кибератаки более чем на семи тысячах объектов из оборонной, атомной, ракетостроительной и энергетической сфер промышленности.