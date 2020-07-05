Названы губернаторы, чей имидж пострадал из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/7acf3432-bed6-11ea-87d5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин чаще всего упоминался в социальных сетях в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства по управлению репутацией Sidorin Lab.

Аналитики изучили отношение пользователей социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», YouTube, Instagram, Twitter, «Яндекс.Дзен» к ограничительным мерам на этапе постепенного снятия с 25 мая по 30 июня — всего около полумиллиона связанных с карантинными ограничениями постов более 269 тыс. пользователей. Учитывались геоданные пользователей, что позволило получить разбивку по регионам.

Мэр российской столицы Сергей Собянин упоминался в 11% из более 70 тыс. написанных за месяц постов жителей Москвы об ограничениях. Градоначальник является абсолютным лидером и по числу таких сообщений, и по доле упоминаний.

На второй строчке по этому показателю оказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на третьем — глава Красноярского края Александр Усс. А вот пользователи соцсетей из Санкт-Петербурга, хотя и были вторыми в России по числу сообщений о карантине, очень редко упоминали главу города Александра Беглова — всего в 2% случаев.

В подавляющем большинстве постов губернаторов критиковали и ругали — как авторы записей, так и участники обсуждения. Антилидером оказался губернатор Ростовской области Василий Голубев. За ним следуют Беглов и Собянин, глава Самарской области Дмитрий Азаров и Усс, передаёт Forbes.

Издание уточняет, что подавляющее большинство постов обо всех губернаторах было негативным. Исключением стал лишь глава Челябинской области Алексей Текслер. О нём негативные посты в основном не пользовались поддержкой других пользователей социальных сетей.

Что касается президента России Владимира Путина, то хотя он и реже, чем Собянин, упоминался в постах о карантинных мерах, большинство сообщений также были негативными.

Не только в России властям достаётся за непопулярные решения на фоне коронавируса. Действия многих лидеров стран критикуют обычные люди и политические оппоненты. Так, например, большинство американцев недовольны реагированием президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на ситуацию с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала ABC News совместно с международной исследовательской компанией Ipsos. Исследование показало, что 58% американцев не одобряют действий Трампа, довольны реагированием на ситуацию с коронавирусной инфекцией лишь около 41% опрошенных, писал NEWS.ru.