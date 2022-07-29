Названы группы людей, которым не стоит есть кукурузу Диетолог Лазуренко: людям с проблемами ЖКТ стоит воздержаться от употребления кукурузы

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Кукуруза противопоказана людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, а также страдающим ожирением и сахарным диабетом, предупредила врач-эндокринолог Наталья Лазуренко. При этом наиболее вредной считается консервированная кукуруза, так как в ней содержится много сахара, добавила она в беседе с «Москвой 24».

Возможна боль в верхней части живота, однако по большому счету это скорее будет метеоризм, урчание, вздутие, распирающие ощущения, может быть даже с ощущением отрыжки, подташнивание. Но в основном любой углевод усиливает моторику кишечника. И если есть уже нарушения работы микробиоты, то это будет в разы сильнее. И, соответственно, более выраженный метеоризм, — пояснила специалист.

Кукуруза содержит грубую клетчатку, поэтому людям с гастритом, колитом и нарушениями отхождения желчи этот продукт лучше не есть, отметила Лазуренко. Консервированная кукуруза способна отяготить ожирение и сахарный диабет. Этот продукт способен высоко поднимать уровень глюкозы и инсулина.

Людям без проблем с ЖКТ кукуруза в початке будет полезна, так как она несет в себе много простых для усвоения углеводов. Такой перекус даст много энергии организму, считает врач.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что молодые початки кукурузы могут улучшить состояние кожи. По его словам, в них содержится много кремния, который оказывает полезное воздействие на ногти, волосы и кожу. Кукуруза также богата витаминами группы В, которые необходимы для вегетарианцев.