Названы грубые ошибки при воспитании собаки Кинолог Голубев перечислил грубые ошибки при воспитании собаки

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что одной из грубых ошибок при воспитании собаки является попытка наказать питомца за естественное поведение. Он добавил, что применение физической силы абсолютно недопустимый способ наказания. Собака, по словам главы РКФ, может начать испытывать стресс и даже стать агрессивной, пишет РИА Новости.

Конечно, ошибки совершают практически все собаководы, не стоит сильно расстраиваться, если что-то пойдет не так. Избегать нужно только тех ошибок, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье собаки, а также окружающих, — сказал Голубев.

Он также напомнил, что из-за отсутствия у собаки абстрактного мышления не стоит наказывать за проступки, которые она сделала во время отсутствия хозяина дома. Он пояснил, что питомец просто не поймет, за что его наказали.

Кинолог Арина Чухнина ранее рассказала, что в основном незаменимыми напарниками слепых и слабовидящих людей становятся как чистокровные лабрадоры, так и метисы лабрадоров и немецких овчарок, которых специально скрещивают для улучшения рабочих качеств собаки-поводыря. Также наилучшими проводниками, по ее словам, считаются колли, эрдельтерьеры, ньюфаундленды, королевские пудели и русские черные терьеры.