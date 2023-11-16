Названы города США, которые может «расплавить» российский «Авангард» Военэксперт Литовкин: комплекс «Авангард» может нанести термоядерный удар по США

Фото: МО РФ

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что целями российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» станут стратегические объекты вероятного противника от шахт для МБР до целых городов, в том числе в США. По его словам, «Авангард» способен нести термоядерную боевую часть. Он не исключил, что в эпицентре взрыва «все превратится в расплавленное стекло».

Целями «Авангарда», предположу, станут стратегические объекты вероятного противника от шахт межконтинентальных баллистических ракет до целых городов. Нью-Йорк если не полностью, то на половину уничтожит точно или Вашингтон. В эпицентре термоядерного взрыва, как говорится, все превратится в расплавленное стекло, — отметил Литовкин.

По его словам, к поражающим факторам термоядерного взрыва также относятся: световое излучение, вызывающее пожары, ударная волна, уничтожающая все на своем пути, и радиоактивное заражение местности.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео перевооружения Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард». Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма. Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов, уточнили в ведомстве.

Между тем секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ впервые за всю историю опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия, став обладателем уникальных стратегических вооружений. По его словам, это гарантирует безопасность страны на десятилетия вперед.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин намекнул на разработку нового оружия. По его словам, Вашингтону следует серьезно озаботиться этим вопросом, ведь Россия уже доказала, что может не только создавать мощнейшее вооружение, но и успешно применять его в бою. Когда Россия впервые применила гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на Украине, Вашингтон был шокирован, напомнил он. До этого момента США даже представить не могли, на что способна РФ, добавил Джонсон.