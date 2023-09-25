Названы города с самыми необычными музеями в мире Блогер Ансталь: в Абу-Даби, Испании и Мексике находятся самые необычные музеи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Музей Сальвадора Дали, Испания

В мире есть очень необычные музеи, которые приводят туристов в восторг, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, хотя бы раз в жизни нужно посетить музей Сальвадора Дали в Испании и подводный музей в Канкуне.

Музей Сальвадора Дали, который находится в Испании, никого не оставит равнодушным. Здание уникально и снаружи, оно напоминает средневековый замок, украшенный яйцами, которые очень часто художник использовал в своих работах. Он называл яйца зарождением всего во вселенной. Внутри музея играет музыка, которая была подобрана самим Дали. Еще один весьма интересный музей находится в Абу-Даби, это Лувр, который находится на воде. Самое интересное, что там можно поплавать на каяке вокруг музея. Хозяин музея делает скульптуры из подручных вещей, и каждый зал оформлен в определенном стиле или эпохе, – рассказала Ансталь.

Блогер также посоветовала посетить подводный музей в Канкуне. Он расположен недалеко от курорта, поэтому путешественники с легкостью могут туда добраться.

Ранее стало известно, что театр им. А. С. Пушкина покажет столицу глазами людей, живших более 100 лет назад, с помощью аудиоэкскурсий «Москва, которую люблю!». Идея создать прогулки по местам, связанным с историей Камерного театра, появилась, когда в основном здании начался ремонт. В основе экскурсий лежат мемуары, записи и письма людей, которые в свое время работали с Камерным театром.