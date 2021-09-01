Названы города с самой подорожавшей ипотекой на вторичное жилье

За последние три года средний ежемесячный платёж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке в РФ сильнее всего вырос в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске, Улан-Удэ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу консалтинговой группы SRG.

По имеющимся данным, при ипотеке на однокомнатную квартиру сроком на 15 лет с первоначальным взносом 30%, за три года платёж вырос в Сочи на 96,24% и составил 46,1 тысячи рублей. В Новороссийске сумма платежа увеличилась на 66,5% (27,3 тысячи рублей), в Братске — на 49,52% (11,4 тысячи рублей), в Нижнекамске — на 44,15% (до 12,1 тысячи рублей), в Улан-Удэ — на 40,12% (до 15,6 тысячи рублей).

При этом самая выгодная ипотека может быть получена в Саранске (-1,97%, до 12 тысяч рублей), в Комсомольске-на-Амуре (-2,19%, до 9,6 тысячи), в Таганроге (-2,64%, до 9,8 тысячи), в Нижнем Тагиле (-4,98%, до 8 тысяч), Шахтах (-6,07%, до 7,4 тысячи), в Рыбинске (-10,06%, до 7 тысяч) и в Орске (-12,64% до 4,8 тысячи).

В Москве рост ипотечного платежа в месяц увеличился на 24,59% и составляет 64,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге — на 28,32%, до 38,3 тысячи рублей.

Как отмечают аналитики, средний ежемесячный платёж по ипотеке в 100 крупнейших городах России на однокомнатные квартиры составляет 17,1 тысячи рублей, учитывая 30% первоначальный взнос, срок выплаты 15 лет и годовую ставку 8,16%. За три года показатель вырос на 20,62%.

Эксперты считают, что ставка по ипотеке на вторичном рынке к концу года достигнет 9%, а средний ежемесячный платёж увеличится на 4,87%.

Ранее сообщалось, что ипотечная ставка в РФ подскочила до максимума с апреля прошлого года.