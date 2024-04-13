Названы города, которые ВС России могут взять после Первомайского Военэксперт Дандыкин: после Первомайского Россия может взять Красногоровку

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России после села Первомайское могут взять под контроль Бердычи, Нетайловку и Красногоровку, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что эти населенные пункты были одной большой промышленной агломерацией, одной из крупнейших в Советском Союзе.

Там же много населенных пунктов, идут подряд. Бердычи, Нетайловка, Красногоровка, Семеновка и так далее. Предположу, что после Первомайского ВС России возьмут под контроль и их. Это же была одна большая промышленная агломерация, одна из крупнейших в СССР, а может и во всей Европе. И везде идут жесткие бои, скорее всего, ВСУ бросают резервы с других участков ЛБС, особых подкреплений у Киева нет, в отличие от позапрошлого, прошлого года, — подчеркнул Дандыкин.

13 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, это стало возможным благодаря самоотверженности российских бойцов. Помимо этого, ВС РФ отразили восемь атак Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское.