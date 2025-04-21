Названы города, где пройдут заупокойные мессы по папе римскому Мессы по папе римскому Франциску пройдут в Москве, Петербурге и Калининграде

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заупокойные мессы по папе римскому Франциску будут отслужены в Москве и Санкт-Петербурге 24 апреля, сообщила пресс-служба Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве в Telegram-канале. Там отметили, что 25 апреля служба также состоится и в Калининграде.

В Москве святую мессу по понтифику возглавит апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло, она состоится в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве в 19:00 мск. В Санкт-Петербурге мессу отслужит вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, она пройдет в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в 19:00 мск.

Тем временем в Калининграде мессу возглавит епископ Николай. Служба состоится в храме святого Адальберта 25 апреля.

Ранее епископ Дубинин сообщил, что молитвы об упокоении папы римского Франциска начнутся в католических храмах России с сегодняшнего дня. Понтифик ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет.

Глава католической церкви правил 12 лет и страдал от различных недугов. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Франциска. Пост в социальной сети X сопровожден совместной фотографией понтифика с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Примечательно, что Вэнс встречался с Франциском в Ватикане за семь часов до его смерти.