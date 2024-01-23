Названы города, где быстрее всего дорожает жилье в новостройках РБК: Челябинск опередил мегаполисы России по темпам роста цен на новостройки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первое место среди российских городов, в которых проживает более 300 тысяч жителей, по темпам годового роста цены 1 кв. м на рынке новостроек занял Челябинск, об этом свидетельствуют данные исследования «РБК-Недвижимости» и «Авито Недвижимости», передает РБК. Согласно подсчетам, с декабря 2022 года средняя цена 1 кв. м на первичном рынке города увеличилась на 43,1% и достигла 108,3 тысячи рублей.



На втором месте находится Киров, там рост составил 39,9%, цены за метр достигли 109,7 тысячи рублей. Третье место занял Нижний Новгород с годовым подорожанием на 32,7%, до 162,2 тысячи рублей. В пятерку городов с подорожавшими новостройками вошли Саратов и Воронеж. Москва находится на 12-м месте, средняя цена на жилье в новостройках в течение года там выросла на 16,6%, до 335,1 тысячи рублей.

Ранее директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что цены на новостройки продолжат расти в 2024 году. Но, как считает эксперт, резкого роста не будет. К лету стоимость квартир на первичном рынке может увеличиться на 4–5%, уверен Зайцев.

Причины роста, по мнению эксперта, заключаются в еще большем снижении конкуренции между вторичным и первичным рынком жилья (из-за выросшей разницы в ипотечных ставках) и в рисках дальнейшего ограничения действия льготных ипотечных программ.