Названы города для дешёвых авиапутешествий на 8 Марта

https://static.news.ru/photo/654faa52-796f-11eb-a0fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербург оказался лидером среди городов, путешествия в которые в Международный женский день самолётом обойдутся в сумму до 15 тысяч рублей.

Список популярных направлений составлен аналитиками онлайн-сервиса OneTwoTrip на основе данных по бронированию авиабилетов. Полёт в Северную столицу обойдётся россиянам в среднем в 3,9 тысячи рублей в оба конца.

Вторым городом в этом списке стал Воронеж, отправиться в который можно за четыре тысячи рублей. Авиапутешествие в Екатеринбург обойдётся туристу на 900 рублей дороже.

За вояж в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды придётся отдать от пяти до десяти тысяч рублей. Билеты в Калининград обойдутся как минимум в 10,3 тысячи рублей. Встретить 8 Марта в Симферополе и Сочи можно, заплатив за билеты 12 и 14 тысяч рублей соответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перелёты из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь являются самыми востребованными у россиян в первом квартале 2021 года. В число наиболее популярных направлений для авиапутешествий по России также вошли Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа. Средний чек за перелёт по стране в одну сторону в январе 2021 года оказался на 11% ниже, чем в начале прошлого года.