Названы главные страхи россиян в 2022 году

Больше всего россияне боятся в новом году остаться без денег и потерять работу, свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob. Среди других самых больших страхов граждан РФ — тяжёлая болезнь, в том числе коронавирус. Каждый пятый опрошенный заявил, что ничего не боится, сообщает РБК.

Согласно опросу, безденежья боятся 29% респондентов, ещё 28% — потери работы и невозможности вновь найти хорошее место. Этого боятся треть женщин и четверть мужчин.

15% опрошенных опасаются того, что заболеют тяжёлой болезнью, например коронавирусом, или заболеют их близкие. Новых потрясений и того, что 2022 год будет хуже предыдущего, боятся 11% граждан.

По 6% респондентов боятся одиночества, того, что их дети не получат хорошего образования из-за удалёнки или неспособности окончить вуз, а также того, что власти продлят антиковидные ограничения.

При этом 21% респондентов заявили, что ничего не боятся. Такой ответ чаще давали люди старше 45 лет и те, чья месячная зарплата превышает 80 тысяч рублей.

Ранее аналитики компании КРОС выяснили, какие фобии волновали россиян в 2021 году. Наибольшую озабоченность у граждан РФ вызвали пандемия и рост цен, в некоторых регионах людей беспокоили нашествие волков, преступность и угроза революции. Наиболее тревожными субъектами оказались Москва, Петербург и Вологодская область, наименее — республики Северного Кавказа, Якутия и Чукотский автономный округ.