Названы главные составляющие «чудовищной огневой мощи» армии США Военэксперт Суконкин: основу чудовищной боевой мощи США составляют ВМС и авиация

Фото: US Navy/Global Look Press

Неядерной основой «чудовищной огневой мощи» США составляют флот, в частности корабли с управляемым ракетным оружием (УРО) и подлодки, а также авиация — F-16, F-18, F-22, F-35 и другие, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт подчеркнул, что Вашингтон много лет формирует ударную группировку в Европе.

Основа чудовищной огневой мощи США — это флот, в частности корабли УРО и подлодки, а также многофункциональные F-16, F-18, F-22, F-35 и другие самолеты. Предположу, что США собирают информацию о нашей ПВО посредством попыток атак БПЛА ВСУ, чтобы аналитики Пентагона в будущем дали рекомендации, как проложить коридоры для своих крылатых ракет, — добавил Суконкин.

Он не исключил, что ВС США регулярно отрабатывают нанесение ракетных ударов из разных точек мира по вероятным противникам, включая РФ. Собеседник объяснил, что Белый дом выводит на рубежи пусков бомбардировщики или корабли на Балтике, в Европе, в Северном Ледовитом океане, выходят с Гуама (Тихий океан) на дальневосточное направление.

В теории, первая волна крылатых ракет может составить до 1500 штук, включая ложные цели. Обманки выяснить невозможно. У США очень мощный флот, особенно много кораблей с УРО, способных нести, в теории, свыше 100 крылатых ракет типа «Томагавк» — эсминцы типа «Арли Берк» и крейсеры типа «Тикондерога». Плюс подводные лодки типа «Огайо» с крылатыми ракетами — до 154 КР в каждой, — отметил Суконкин.

Собеседник подчеркнул, что на вооружении США есть РСЗО HIMARS, «которые навели шуму» на Украине. Он объяснил, что в случае неядерного конфликта с крупной державой США 20-ю HIMARS не ограничатся.

Ранее американский журналист Такер Карлсон предположил, что США могут начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Таким образом администрация президента США Джо Байдена попытается сохранить власть, отметил он.

По его словам, эта война станет скорее политической мерой. Криминализация внутренней политики США привела к тому, что администрация президента начнет считать такое решение единственным выходом для сохранения власти в стране. При этом Карлсон призвал американцев начать давить на сенат во избежание конфликта.