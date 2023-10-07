Названы главные симптомы нового штамма COVID-19 «эрис» Врач Поздняков назвал насморк и кашель симптомами нового штамма COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Симптомы нового штамма COVID-19 «эрис» похожи на обычные проявления респираторной инфекции, рассказал «Известиям» врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, в основном достаточно лечить симптомы, за исключением случаев тяжелого течения заболевания. В группе риска по заболеваемости пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями, добавил врач.

Типичные симптомы: насморк, кашель, иногда повышение температуры. Редко проявляются симптомы, характерные для COVID-19, в виде потери обоняния и вкуса, еще реже встречаются диспептические проявления, — уточнил Поздняков.

Он уточнил, что человек, который переболел или был вакцинирован против COVID-19 достаточно давно, при встрече со штаммом «эрис» может заразиться, но перенесет заболевание без осложнений, однако сохраняется риск развития лонг-ковида или постковидного синдрома.

Первые случаи заболевания штаммом «эрис» были зарегистрированы в мире в феврале 2023 года. В Россию эта разновидность COVID-19 попала весной.

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