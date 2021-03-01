Названы главные риски при аренде жилья

Руководитель департамента аренды жилых помещений агентства недвижимости «На Петровке» Юлия Гасиловская рассказала о главных рисках при аренде жилья. Она поведала, на какие пункты договора стоит обратить особое внимание.
Для начала она посоветовала прописать в договоре сроки, стоимость и другие условия аренды, а также штрафные санкции в случае нарушения какого-либо из пунктов договора. Таким образом, стороны смогут обезопасить себя в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Если говорить о юридических аспектах, то иногда бывают ущемлены права людей, которые имеют право постоянного проживания в квартире. Помимо того, что у данного помещения есть владелец, там также могут быть зарегистрированы иные лица, — отметила Гасиловская.
Она уточнила, что если кого-то вселили в квартиру по найму, то зарегистрированные в квартире люди также имеют право жить в ней. К примеру, бывает так, что кто-то из членов семьи уезжает в отпуск или на дачу на лето, а потом возвращается и узнаёт, что его жилище сдано. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, поэтому во время подписания договора нужно получить разрешение на проживание от всех зарегистрированных в квартире людей.
Надо попросить предоставить выписку из домовой книги, где обязательно должно быть прописано количество собственников, — добавила специалист.
Не лишним будет попросить платёжку за коммунальные услуги, так как там прописано, сколько человек проживает в квартире. Главным риском для арендаторов будет потеря денег при выплате их ненадлежащему лицу,
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