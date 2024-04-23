Названы главные признаки водочного алкоголизма Хирург Умнов: водочного алкоголика выдают пожелтевшие белки и красный нос

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Признаками злоупотребления водкой являются пожелтевшие белки, красный оттенок лица, а также сыпь и сухость кожи, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он подчеркнул, что зависимость от крепкого алкоголя также дает о себе знать ранними морщинами и мешками под глазами.

Белки глаз и кожа желтеют из-за нарушений оттока желчи; лицо и нос приобретают красный оттенок из-за резкого скачка давления. На коже появляются сыпь, язвочки, она становится сильно сухой, на ней появляются ранние морщины. Под глазами появляются мешки и синяки. Портится мимика — лоб чрезмерно напряжен, а подбородок и губы расслаблены, а на всем теле даже у худых людей появляется сильная отечность, — добавил Умнов.

Нарколог Александр Поликарпов ранее рассказал, что при алкогольной зависимости у женщин появляются отеки, кожа становится сухой и безжизненной, а также возникают покраснения на лице. По его словам, отечность может быть вызвана нарушениями в работе почек, сердца или печени.

Кроме того, для злоупотребляющих алкоголем женщин характерны обострения кожных заболеваний. Это связано с тем, что спиртное уменьшает количество полезных бактерий в кишечнике, подытожил медик.