Названы главные признаки «крепкого здоровья» дачных плодовых деревьев Биолог Татаренко: признаком здоровых плодовых деревьев являются мох и лишайники

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Мох и лишайники не доставляют неприятности плодовым и другим деревьям, а, наоборот, являются полезными и предотвращают морозобоины, рассказала NEWS.ru мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко. По словам биолога, наличие лишайника — это положительный индикатор экологического благополучия.

Ни мох, ни лишайники не доставляют неприятностей плодовым и другим деревьям и никак их не угнетают. Это все равно что повешенные на дереве ленточки. Напротив, они полезны, так как предотвращают морозобоины, прикрывая стволы от сильно активного солнца в феврале. Кроме того, наличие лишайников — это позитивный сигнал, своего рода индикатор экологического благополучия, так как, если воздух сильно загрязнен, лишайников на деревьях не будет, — сказала эксперт.

По словам Татаренко, чистить и обрабатывать стволы, чтобы удалить мох и лишайники, не стоит. При этом чересчур сильное покрытие дерева мхами и лишайниками может говорить о том, что дерево страдает от других причин, и его кора не обновляется вовремя, добавила собеседница. Она подчеркнула, что в этом случае нужно обратить внимание на общее состояние здоровья дерева и выяснить, почему оно болеет.

Причиной болезни могут быть как близко залегающие грунтовые воды, до которых дошли корни, так и проблемы собственно с почвой. Так, плодовые деревья зачастую страдают от излишней кислотности. Если в посадочную яму было внесено недостаточно раскислителя, используйте известковый щебень для отсыпки приствольного круга. Это позволит немного улучшить ситуацию, — пояснила Татаренко.

Если дереву не хватает микроэлементов, можно провести корневые и внекорневые подкормки: весной используют две формы азота — нитратную и аммонийную, они лучше всасываются корневой системой, а третья форма азота, амидная, лучше всего усваивается листвой при опрыскивании растений, подчеркнула биолог. При такой подкормке используют мочевину — 25-30 грамм на 10 литров воды.

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