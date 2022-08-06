Названы главные причины запаха изо рта Отоларинголог Зайцев назвал главные причины запаха изо рта

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал URA.RU, что онкология в верхнем дыхательном пути, бронхолегочной системе, желудочно-кишечном тракте может быть причиной неприятного запаха изо рта. Эксперт добавил, что причиной также могут стать тонзиллиты, гаймориты, риносинуситы, рениты и аденоиды. Он также допустил, что запах может быть связан со стоматологическими проблемами, например, болезнь дёсен.

Онкология, которая находится в верхнем дыхательном пути, то есть, отдел головы-шеи, либо бронхолегочная система, либо желудочно-кишечный тракт, будет провоцировать неприятный запах изо рта, — рассказал Зайцев.

По его словам, пока причина запаха не будет определена и устранена, человек не сможет самостоятельно убрать неприятный запах.

Психолог и кандидат медицинских наук Франсин Тодер в статье для Psychology Today ранее заявила, что регулярное безделье поможет снизить артериальное давление и улучшить концентрацию. Эксперт пояснила, что нужно выделить один день, когда человека будут меньше всего беспокоить, и сфокусироваться на своих ощущениях. Она предупредила, что в первое время практики данного метода человек может почувствовать тревогу, так как нарушается привычный ритм загруженного дня.