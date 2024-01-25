Названы главные причины упрямого желания США направить флот в Черное море Военэксперт Дандыкин: США никогда не оставят мечту о господстве в Черном море

Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что США никогда не оставят мечту о господстве в Черном море, из-за чего упрямо пытаются заставить Турцию нарушить соглашение Монтре и пропустить американский флот через проливы. Собеседник не исключил, что главными целями США в регионе является блокирование Черноморского флота России.

США никогда не оставят мечту о господстве в Черном море, о блокировании российского Черноморского флота, Крыма. А зачем американские разведывательные БПЛА типа Global Hawk постоянно висят над Черным морем, что они там высматривают? Черное море им нужно для еще большей поддержки Украины, для шантажа России, для раскручивания конфликта, — считает Дандыкин.

По его словам, Белый дом хочет вернуться к положению дел до февраля 2022-го, когда ВМС США имели право находиться в Черном море 21 день. Дандыкин сравнил ситуацию с Гражданской войной в России (1918--1922), когда интервенты десантировались на юге страны.

Ситуация похожа на Гражданскую войну в России, когда в Черном море десантировался флот интервентов. А предлог ищут гуманитарный — сопровождать украинские торговые суда якобы только с зерном, естественно, только в нейтральных водах. Но Турция пока придерживается соглашения Монтре о проливах и будет придерживаться, — добавил Дандыкин.

Эксперт отметил, что корабли ВМС США, если они зайдут в Черное море, окажутся под прицелом береговых комплексов «Бал» и «Бастион».

Ранее Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, заявил, что высказывания о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию после победы на Украине являются выдумкой, чтобы «выбить деньги» на поддержку Киева. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».