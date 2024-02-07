Названы главные причины постоянных и временных мешков под глазами Пластический хирург Вдовин: мешки под глазами возникают из-за фастфуда и стресса

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Мешки под глазами могут быть как временным, так и постоянным явлением, рассказал NEWS.ru пластический хирург Александр Вдовин. Он отметил, что в первом случае всему виной злоупотребление спиртным, курение и чрезмерное количество соли и соленых продуктов в рационе, а также увлечение фастфудом, стресс и плохой сон.

Злоупотребление спиртными напитками, курение, чрезмерное употребление соли и соленых продуктов, увлечение фастфудом, постоянный недосып, стресс. Постоянные мешочки под глазами и отечность могут быть обусловлены индивидуальными особенностями организма, а также рядом заболеваний и возрастными изменениями, — сказал Вдовин.

В ситуации с постоянными мешками под глазами необходимо проконсультироваться с врачом и, вероятно, пройти курс лечения, предупредил врач. По его словам, временно избавиться от проблемы на начальном этапе могут помочь патчи, аппаратные и инъекционные процедуры.

Но иногда избавиться от жировых грыж при помощи патчей или массажей нереально. Тогда есть смысл обратиться к пластическому хирургу. Он удалит жировые грыжи. На сегодняшний день есть ряд методик: классическая блефаропластика, трансконъюктивальная блефаропластика. В любом случае решать это должен специалист во время личного приема, — подытожил Вдовин.

Врач Тигран Алексанян ранее рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе пластического хирурга. По его словам, процедуру должны проводить опытные специалисты, так как начинающий хирург может допустить ошибку даже при базовых операциях.