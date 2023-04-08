Названы главные причины популярности игры «Монополия» Основатель «Игроведа: «Монополия» остается популярной из-за простоты и маркетинга, но уже устарела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настольная игра Монополия

Игре «Монополия» почти 100 лет, но она продолжает оставаться популярной благодаря своей простоте и умелому маркетингу производителя — компании Hasbro, рассказал в беседе с NEWS.ru сооснователь сети магазинов «Игровед», гендиректор издательства «Стиль жизни» Александр Пешков. Он отметил, что интерес к игре пока сохраняется, но ее механика все же уже устарела.

«Монополия» стала первым массовым продуктом, развлечением, доступным многим людям в США. А дальше все пошло по спирали. Права на нее часто покупали: и Universal и теперь Hasbro. Надо отдать им должное, они вкладывались в маркетинг. Бренд «Монополии» очень долго живет и преуспевает, хотя механика игры морально устарела, — сказал Пешков.

По его словам, игра долгое время занимает свою нишу на рынке, давно стала классикой жанра известной очень многим. Она интересна, азартна, но сегодня уже выглядит как карета в сравнении с автомобилем: красиво, но нормальные люди на ней не ездят.

Пешков добавил, что благодаря усилиям Нasbro у «Монополии» по-прежнему масса поклонников. Они играют не только в оригинальную игру, но и в многочисленные спин-оффы, созданные по мотивам популярных сериалов, книг. При этом он предложил не жалеть об исчезновении «Монополии» с отечественного рынка, поскольку ее есть чем заменить.

«Монополия» очень долгая, случайная, если игрок выбывает, то ему приходится ждать окончания всей партии. Есть более справедливые и интересные игры. Наоборот, ее уход откроет людям мир других настольных игр, — заключил Пешков.

Ранее сообщалось, что игровые наборы «Монополии» стали заканчиваться в российских магазинах. Компания Hasbro, прекратила поставки в РФ этой и других настольных игр в 2022 году. Будут ли они возобновлены, неизвестно. Параллельный импорт также не поможет в пополнении запасов, поскольку правила игры и элементы набора необходимо переводить на русский язык.