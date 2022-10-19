Названы главные причины мерзлявости Врач Абакумов: мерзлявость в любую погоду может быть вызвана анемией и нехваткой витаминов

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Анемия, нехватка витаминов, недостаток насыщенных жиров, а также проблемы в работе щитовидной железы, сахарный диабет, пониженное давление и заболевания сосудов являются частыми причинами замерзания в любую погоду, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов «Вестям Подмосковья». Так, например, дефицит витаминов A и E, а также недостаток насыщенных жиров влияют на нормальную работу печени, отвечающей за нагрев крови.

Наши сосуды — это трубы и батареи для отопления, по ним движется теплая кровь. Когда холодно, сосуды сужаются, чтобы сохранять тепло. Когда жарко — расширяются, чтобы тепло отдавать. Но если вы мерзнете постоянно, то, значит, «трубы» сломались или что-то мешает им работать, — рассказал Абакумов.

Он отметил, что мерзлявыми могут быть даже полные люди, это связано с тем, что жир давит на сосуды и сужает их, при этом организм, так же как и при анемии, начинает их расширять, «чтобы накормить органы и ткани задержанным кислородом». Также в числе причин замерзания врач назвал проблемы в работе щитовидной железы, сахарный диабет, низкое артериальное давление и проблемы с сосудами и капиллярами, которые не позволяют человеку согреться.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский нашёл пользу в том, чтобы носить медицинскую маску на морозе. Медик обратил внимание на то, что некоторые закрывают лицо шарфом. Это позволяет избежать спазма сосудов и нарушения кровообращения слизистой, которые возникают при замерзании носа. Тёплый выдыхаемый воздух задерживается возле носа и согревает его. В этом смысле защитная маска вполне полезна: она выполняет те же функции, что и шарф.