Названы главные причины использования россиянами слов-паразитов Эксперт по технике речи Рагга: слова-паразиты чаще используются из-за волнения

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Главными причинами использования слов-паразитов являются скудный словарный запас и сильное волнение, рассказал NEWS.ru эксперт по технике речи Тимур Рагга. По его словам, в подобных случаях граждане пытаются подобрать нужные выражения и вместо выдерживания паузы прибегают к подобным приемам.

Первая причина: когда человеку не хватает словарного запаса. Вторая причина: психологический фактор — когда человек сильно волнуется, не может что-то сказать и забивает паузу не из-за отсутствия широкого словарного запаса, а из-за подступающей тревоги. Выдерживать паузу могут только профессионалы. Мозгу страшно оказываться в состоянии паузы, и он отчаянно пытается заполнить ее набором каких-нибудь звуков, — добавил Рагга.

Накануне Рагга в беседе с NEWS.ru заявил, что самыми популярными словами-паразитами в речи россиян являются «блин» и его матерное производное, «типа», «на самом деле», «это самое» и «короче». Он отметил, что даже самый грамотный и образованный человек иногда упрощает свою речь путем использования подобных выражений.

Ранее психолог Екатерина Маденко рассказала NEWS.ru, что причиной использования детьми матерных выражений иногда становится стресс или трудности в коммуникации. Эксперт отметила, что родителям стоит подавать правильный пример и научить ребенка по-другому выражать эмоции.

Собеседница подчеркнула, что взрослым лучше сохранять спокойствие, услышав бранные выражения, так как резкая реакция может усилить подобное поведение детей. По ее словам, в детском мире легко вызвать внимание, используя запретные слова.