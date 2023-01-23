Названы главные правила ухода за кожей зимой Врач Константинова: для увлажнения кожи зимой нужны средства с гиалуроновой кислотой

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press

Врач-терапевт Марина Константинова рассказала «Известиям», что для защиты кожи лица и рук в зимнее время следует использовать жирные и плотные средства — кремы, бальзамы, масла — в идеале с гиалуроновой кислотой в составе. Эксперт уточнила, что на холоде естественной защитной реакцией является сужение сосудов, которое приводит к недостатку питательных веществ на открытых участках кожи. Она добавила, что из-за этого возникает сухость, стянутость, холодовая аллергия и другие реакции.

Выбирая средства для увлажнения, важно обратить внимание на текстуру. Зимой лучше переходить на более жирные и плотные средства — кремы, бальзамы, масла в идеале с гиалуроновой кислотой в составе. Для кожи лица лучше остановиться на увлажняющем креме с SPF, — рассказала Константинова.

Она предупредила, что следует избегать средства, в которых содержится спирт, а также посоветовала умываться и мыть руки теплой водой. По ее словам, в случае появления очагов шелушения следует сразу посетить дерматолога.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.