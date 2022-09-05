Названы главные ошибки при увольнении пенсионеров Юрист Ногайлиева: работающие пенсионеры имеют право на пособие при сокращении штата

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Процесс увольнения пенсионеров в российском законодательстве заметно отличается от других категорий работников. На это указала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. В интервью агентству ПРАЙМ она рассказала, какие распространенные ошибки совершаются при уходе работников пенсионного возраста.

Она отметила, в частности, что работающий пенсионер имеет право прекратить трудовую деятельность в любой момент, но при этом будет должен отработать две недели после расторжения договора. Индексация выплат, положенная неработающим пенсионерам, придет ему автоматически в следующем месяце. По словам юриста, для пенсионеров двухнедельная отработка не является обязательной.

Кроме того, при достижении работником пенсионного возраста его не имеют права переводить на срочный контракт. Если пенсионера увольняют по сокращению штата, ему также обязаны выплатить выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а затем заплатить за второй месяц, если уволенный не найдет работу. Однако на пособие за третий месяц без работы, которое выплачивает центрами занятости, пенсионеры претендовать уже не могут.

Ранее ЛДПР внесла на обсуждение в Госдуму законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Как отметили авторы инициативы, по пенсионному законодательству работающий пенсионер имеет возможность получать повышенную пенсию, увеличенную максимум на три балла в год при допустимом максимуме в десять баллов, что является несправедливым.

В свою очередь, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что россияне имеют право отложить оформление пенсии на период от года до десяти лет. При этом им будет назначена повышенная выплата.