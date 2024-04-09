HR-специалист объяснил, чем грозит многодетным сокращение рабочей недели HR-специалист Мурадян: доходы россиян сократятся из-за сокращения рабочей недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 35 часов для многодетного родителя имеет ряд недостатков, рассказал NEWS.ru HR-специалист Гарри Мурадян. По его словам, россияне могут столкнуться с сокращением зарплат из-за короткой рабочей недели. Кроме того, многодетных родителей могут начать реже брать на работу из-за этого закона, добавил эксперт.

В новом законопроекте есть и плюсы, и минусы. Основной минус заключаются в том, что заработная плата будет меньше. Но если работник захочет оставить прежний доход, то его, скорее всего, переведут на договор гражданско-правового характера. При этом объемов работы едва ли будет меньше для этого сотрудника. Также не исключено, что таких сотрудников будут меньше нанимать на работу, так как работодателю это невыгодно, но с точки зрения закона нельзя дискриминировать работника по принципу состава семьи, — сказал Мурадян.

По словам эксперта, в случае принятия данного законопроекта объемы теневых зарплат в России могут значительно вырасти. Подобная тенденция не пойдет на пользу бизнесу и гражданам, отметил Мурадян.

Можно также выделить несколько плюсов данного законопроекта. Например, родитель сможет проводить больше времени с детьми и самостоятельно выбирать дату отпуска, — заключил специалист.

Ранее стало известно о том, что депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю для многодетных семей. До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала освободить многодетные семьи от уплаты подоходного налога. Глава верхней палаты парламента считает, что точечные меры поддержки семей помогут улучшить демографическую ситуацию. По словам Матвиенко, власти должны сосредоточиться на помощи семьям, которые обладают «высоким потенциалом рождаемости».