Названы главные фишки обновленного Aurus для Путина Автоэксперт Баканов назвал допкамеру кругового обзора фишкой Aurus Senat

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Обновленный Aurus Senat

Обновленный Aurus Senat, на котором президент РФ Владимир Путин прибыл на инаугурацию, оснастили дополнительной камерой кругового обзора, рассказал NEWS.ru автоэксперт Петр Баканов. Кроме того, в машину встроили инфракрасную камеру утомляемости водителя.

Появились новые фишки. Например, дополнительная камера кругового обзора, есть инфракрасная камера утомляемости водителя, которая следит за расположением его глаз. Есть отдельная камера, которая транслирует потоковое изображение на салонное зеркало заднего вида. Тоже весьма сомнительная опция, но это вот сейчас любят ставить на современные машины премиум сегмента. Она, по сути, заменяет зеркало заднего вида. Может быть, кому-то когда-то она окажется полезной, — отметил собеседник.

Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС Обновленный Aurus Senat Limousine Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС Обновленный Aurus Senat Limousine Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024 Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024 Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024 Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024 Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024 Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024

Кроме того, обратил внимание эксперт, было оптимизировано расположение рулевой колонки и пересмотрена геометрия посадки. Еще одной полезной «обновкой» Баканов назвал электропривод закрывания дверей. Также важным изменением стала система ночного видения, которая позволяет даже в условиях плохой видимости за счет инфракрасной камеры видеть на дорогах препятствия (животных, людей, разные объекты).

Есть изменения по части акустики. Там теперь сейчас новая акустическая система. На втором ряду теперь есть пульты управления креслами. Из интересных новшеств — отдельный планшет, который помимо стационарных пультиков располагается в центральном, скажем так, боксе подлокотнике, и с его помощью тоже можно управлять рядом функций внутри автомобиля. Изменена также конфигурация подсветки салона и снижен уровень шума, — перечислил эксперт.

Баканов отметил, что создатели лимузина изменили всю переднюю панель, руль и и дверные карты. Раньше передняя панель была сделана в горизонтальном дизайне, а сейчас идет переход к т-образной структуре, где доминанту играет новый дисплей мультимедийной системы. Еще конструкторы отказались от механического усилителя трансмиссии и поставили джойстик, увеличили экран мультимедийной системы, убрали шайбу контроллера и перевели все на сенсор.