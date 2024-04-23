Названы главные факторы, портящие секс

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Нехватка общения, замалчивание желаний, рутина способствуют ухудшению интимной жизни человека, свидетельствуют результаты опроса онлайн-платформы полового воспитания Beducated, которые публикует Daily Star. Отмечается, что 60% респондентов оказались недовольны своей сексуальной жизнью.

Согласно результатам исследования, большинство опрошенных — 95% — считают, что им не хватает сексуального контакта с партнером и возможности рассказать ему о желаниях и потребностях. Многие также заявили, что хотели бы чаще заниматься сексом, в то же время результаты опроса показали, что большое количество половых контактов не влияет на качество секса.

Согласно данным, каждая пятая пара, состоящая в длительном браке, сталкивается с разным уровнем либидо партнеров. Эксперты советуют сосредоточиться на качестве интимной жизни, при этом респонденты также сообщили, что боятся рутины в постели, поэтому хотели бы попробовать новые практики, чтобы сохранить интерес друг к другу.

Кроме того, выяснилось, что испортить сексуальную жизнь может нежелание партнера заботиться о себе. 61% респондентов заявил, что их секс сильно ухудшает стресс. По словам экспертов, контролировать его поможет практика психического и физического ухода за собой наряду с регулярной физической активностью.

Ранее психолог-сексолог Светлана Фаст рассказала, что оргазм является не только приятным, но и важным для здоровья процессом. По ее словам, регулярные оргазмы могут помочь поддерживать надлежащий уровень важного женского гормона эстрогена.