Названы главные цвета 2021 года

https://static.news.ru/photo/efb05a7a-3a95-11eb-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pantone/Instagram.com

Международный институт цвета Pantone определил два главных оттенка 2021 года — яркий желтый и классический серый. В институте считают, что оба оттенка идеально сочетаются вместе и поддерживают друг друга, говоря о надежде на лучшее.

Как сказано в сообщении на сайте Pantone, цвета Illuminating и Ultimate Gray являются совершенно независимыми, но преображаются, когда находятся вместе. Институт разместил видео с примером сочетаемости двух этих цветов.

Желтый цвет является «практичным и жёстким», но в то же время согревающим и оптимистичным. А «ультимативный серый» — спокойный и уверенный, отмечает Pantone.

Сила и позитив. Это история цвета, которая заключает в себе глубокую задумчивость с обещанием чего-то солнечного и дружелюбного, — сказано в сообщении.

Как сообщал NEWS.ru, ранее институт Pantone назвал главный цвет 2020 года. Им стал классический синий, который выражает собой постоянство и уверенность