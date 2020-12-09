Названы главные цвета 2021 года

Международный институт цвета Pantone определил два главных оттенка 2021 года — яркий желтый и классический серый. В институте считают, что оба оттенка идеально сочетаются вместе и поддерживают друг друга, говоря о надежде на лучшее.
Как
Желтый цвет является «практичным и жёстким», но в то же время согревающим и оптимистичным. А «ультимативный серый» — спокойный и уверенный, отмечает Pantone.
Сила и позитив. Это история цвета, которая заключает в себе глубокую задумчивость с обещанием чего-то солнечного и дружелюбного, — сказано в сообщении.
Как сообщал NEWS.ru, ранее институт Pantone назвал главный цвет 2020 года. Им стал классический синий, который выражает собой постоянство и уверенность