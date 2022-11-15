Названы главные цели ВС России в зимний период Военный эксперт Матвийчук: главная задача ВС РФ — уничтожение ВСУ на донецком оборонительном рубеже

Фото: Министерство обороны РФ

Главной задачей Вооруженных сил России остается уничтожение группировки ВСУ на донецком оборонительном рубеже и выход к Краматорску, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru. По его словам, российские солдаты перешли к обороне по левому берегу Днепра для того, чтобы не дать Украине переправиться через реку и продолжить развивать наступление.

Главной задачей, поставленной перед Вооруженными силами России, остается уничтожение группировки ВСУ на донецком оборонительном рубеже и выход к Краматорску. Также мы перешли к позиционной обороне по левому берегу Днепра, чтобы не дать Украине переправиться через реку и продолжить развивать свое наступление, — сказал Матвийчук.

Эксперт отметил, что в то же время российские солдаты будут восстанавливать свои позиции на театре военных действий. При этом наступление будут проходить не «посредством форсирования Днепра, а через Харьков с последующим выходом на Николаев».

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

До этого Суровикин в докладе Шойгу заявил, что с августа по октябрь потери Украины составили 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, потери российской стороны на этом направлении оказались в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Он выступил перед украинскими силовиками и заявил, что Украина движется вперед и готова к миру. Украинский лидер поблагодарил НАТО и других союзников Киева за поддержку.