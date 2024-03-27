Названы фразы, которые сведут любимого мужчину с ума Психолог Синютина посоветовала чаще хвалить партнера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы свести любимого мужчину с ума и укрепить отношения, следует как можно чаще хвалить своего бойфренда или супруга, посоветовала психолог Юлия Синютина. В разговоре с LIFE.ru она порекомендовала чаще произносить фразу «Ты супер». По ее словам, это окажет на мужчину «магическое воздействие».

Эту фразу следует произносить чуть реже, хотя бы раз в день. Она, конечно, не заменяет собой «Я тебя люблю!», но оказывает на партнера магическое воздействие, — пояснила психолог.

Признаваться в любви бойфренду или партнеру рекомендуется как можно чаще. Слова могут быть произнесены как одобрение действий, в качестве благодарности или просто так. Кроме того, стоит добавить в свой лексикон фразу «Я даже не догадывалась, что ты так умеешь». Синютина посоветовала употреблять ее, когда любимый выполняет какое-либо мужское дело или помогает своей второй половинке. Также важно интересоваться делами своего партнера, научиться признавать его правоту, выражать чувство гордости за него и благодарить.

Вне зависимости от длительности отношений, слово [спасибо] нужно говорить как можно чаще, даже в тех ситуациях, в которых вам кажется, что партнер и сам догадается, как вы ему благодарны, — заключила психолог.

Психолог Таня Василькова ранее рассказала, что при поиске партнера важно учитывать свой и его материальный достаток, чтобы отношения сложились удачно. По ее словам, женщина навряд ли сможет находиться с мужчиной, если тот зарабатывает меньше, чем она.