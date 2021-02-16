Названы фатальные ошибки, которые люди допускают в соцсетях

Публикация фотографий и личных данных в социальных сетях может привести к неприятным последствиям для пользователей и грозит кончится самым печальным образом. Об этом рассказала партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.
В интервью агентству ПРАЙМ Соколова
Ещё более печальный пример — похищение португальского рэпера Давида Мота. За его освобождение требовали выкуп, поскольку считали Мота очень богатым — он регулярно публиковал в своём Instagram фотографии с пачками денег, дорогими автомобилями и предметами роскоши. В результате молодого человека убили.
Ольга Соколова предупредила, что в Сеть ни в коем случае нельзя выкладывать так называемую чувствительную информацию о себе: сканы паспортов, номера карт, домашний адрес. Также опасной для привлечения мошенников может стать геолокация, считает эксперт.
Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о внесудебной блокировке клеветы в Сети. Авторами инициативы стали Сергей Боярский, Андрей Альшевских (оба из «Единой России») и Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Об этом писал NEWS.ru.