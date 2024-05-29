Названы эффективные способы привить детям любовь к чтению Филолог Шмелева: привить детям любовь к книгам могут только читающие родители

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Привить детям любовь к книге проще, если они растут в читающей семье, рассказала NEWS.ru завкафедрой методики преподавания русского языка и литературы факультета русской филологии Государственного университета просвещения Анна Шмелева. Она отметила, что ребенка нельзя насильно заставлять изучать художественные произведения.

Как пробудить интерес к чтению у ребенка? Читать самим. Читать детям, пока они не умеют читать. Искать книги с хорошими иллюстрациями. Устраивать домашние чтения. Обсуждать только что прочитанное. Сходить в театр, где идет спектакль по прочитанной книге, смотреть экранизации. Рисовать — героев, самые интересные сцены. Заставлять ребенка читать силовыми методами — бесполезно, это вызовет отторжение и протест, — подчеркнула Шмелева.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что в русской литературе показано, к чему приводят наркомания и алкоголизм. Он отметил, что произведения осуждали, а не пропагандировали зависимости. Парламентарий добавил, что многие романы содержат сцены с упоминанием запрещенных веществ, табака и спиртных напитков, однако авторы не продвигали такого рода зависимости.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.