Названы эффективные сосудосуживающие капли при заложенности носа Лор Зайцев: при заложенности носа лучше использовать детские капли

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При заложенности носа лучше всего использовать детские сосудосуживающие капли пролонгированного действия, которые не вызывают привыкания, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, данные препараты можно использовать от двух до четырех дней.

Детские капли нужно использовать в течение двух-трех, максимум четырех дней, сначала два раза в день, потом один раз в день, — посоветовал Зайцев.

Лор напомнил, что из-за запредельного количества адреналина человек может привыкнуть к сосудосуживающим каплям. Если лечение затягивается, надо обращаться к врачу, потому что после острого ринита начнется риносинусит, а затем — гайморит.

Ранее Зайцев рассказал, что антисептики на водной основе, соляные растворы, косточковые масла и смягчающие препараты помогают снять воспаление при заложенности носа. По его словам, при остром рините заложенность часто имеет вирусный характер, и в таком случае сосудосуживающие капли можно не использовать. Если лечение затягивается, стоит обратиться к отоларингологу.

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что при лечении насморка в первую очередь необходимо делать промывания. По ее словам, солевые растворы помогают разрушить скопившуюся в носовой полости слизь и вывести ее.