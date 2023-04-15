Названы две причины, по которым кафе имеет право не пустить клиента Юрист Хаминский: общепит вправе не обслуживать клиентов в грязной одежде и пьяных дебоширов

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У заведений общественного питания есть два законных повода отказать клиенту в обслуживании, завил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. В кафе могут не пустить человека в грязной одежде и посетителя, который находится в состоянии алкогольного опьянения и нарушает общественный порядок.

Есть два обстоятельства, которые позволяют отказать гражданину в обслуживании. Первое — санитарные правила не допускают оказание услуг гражданам в грязной одежде. Второе — если посетитель находится в состоянии опьянения и при этом нарушает общественный порядок. Все иные ограничения незаконны, — заявил Хаминский.

Ранее юрист пояснил, что заведения не могут вводить дресс-код и устанавливать на входе фейс-контроль. Открыв любое предприятие общественного питания — от бара до ночного клуба, — предприниматели в соответствии со статьей 437 ГК РФ обращаются к потребителям с офертой об оказании данного рода услуг. После этого любые ограничения, направленные на оценку потенциальных клиентов по внешнему виду, будут считаться незаконными.

В октябре стало известно, что в Нижневартовске пьяный мужчина поджег «коктейль Молотова» из-за того, что его не пустили в бар. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело.