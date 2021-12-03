Названы две основные схемы мошенничества с QR-кодами

В России мошенники начали продавать QR-коды, которые ведут на фишинговые страницы, имитирующие официальные ресурсы, рассказал «Известиям» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Также, по его словам, на чёрном рынке продают реальные коды привитых граждан.

В первом случае проверяющим очень важно удостовериться, что ссылка в адресной строке верная. Во втором обнаружить неладное будет почти невозможно, — отметил эксперт.

Как отметила адвокат Юлия Кремер, если при переходе по QR-коду не обнаружится данных о дате рождения и сертификате о вакцинации с номером, то оснований для обвинения в подделке документов не последует. При наличии данных документ будет считаться официальным и его подделка будет подпадать под соответствующую статью Уголовного кодекса с наказанием до одного года лишения свободы.

Ведущий эксперт информационной безопасности IT-компании КРОК Виктор Рыжков добавил, что украденные QR-коды привитых россиян также продаются на чёрном рынке. Получить доступ к действующему «кьюару» мошенники могут, используя камеру своего смартфона или получив удалённый доступ к устройству. Чтобы защититься от этого, он советует обладателям QR-кодов быть аккуратнее с демонстрацией их в публичных местах и не забывать о традиционных правилах кибербезопасности. В частности, по его словам, нужно установить сложный пароль для доступа на портал госуслуг и почтовый ящик, а также не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее сообщалось, что директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург настаивает на скорейшем введении системы QR-кодов на федеральном уровне. Без этой меры, по его мнению, невозможно победить пандемию. Он отметил, что система сертификатов должна жёстко разграничивать общение привитых и не привитых от коронавируса.