Названы две неявные причины женского инсульта Невролог Труханов заявил, что инсульт у женщин возникает из-за противозачаточных

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Невролог Петр Труханов назвал два фактора, которые могут привести к инсульту у женщин. Эксперт уточнил, что длительный и бесконтрольный прием противозачаточных препаратов и посещение парикмахерских в пожилом возрасте могут стать причиной возникновения инфаркта головного мозга. Врач пояснил, что принимаемые препараты могут влиять на вязкость крови, пишет URA.RU.

Возникновение инсульта из-за тромбозов на фоне длительного применения противозачаточных препаратов. Мы должны понимать, что гормональные средства могут влиять на вязкость крови, особенно если есть какие-то генетические проблемы со свертываемостью, — рассказал Труханов.

Он добавил, что частое посещение парикмахерской женщинами в возрасте и мытье головы в специальной раковине может привести к инсульту из-за остеохондроза. Труханов объяснил, что шея пережимается, переразгибается позвоночник, и на этом фоне часто могут происходить инсульты. У мужчин в возрасте, по словам специалиста, такое не происходит из-за редкого посещения подобных заведений.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализуют уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.