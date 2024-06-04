Названы две категории россиян, которым могут разрешить досрочную пенсию Экономист Сорокина: пенсию с 50 лет могут дать преподавателям СПО и пожарным ВС

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Преподавателям среднего профессионального образования (СПО) и пожарным ВС России могут позволить досрочный выход на пенсию с 50 лет, рассказала в интервью агентству ПРАЙМ директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина. По ее словам, это вопрос справедливости и соответствующие предложения уже обсуждают в Госдуме.

Сейчас педагоги СПО не могут претендовать на досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, напомнила она. По правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними, но в колледжах и техникумах почти все учащиеся старше 16 или 18 лет. Пожарные в армии также лишены пенсионной привилегии, хотя им приходится работать в таких же тяжелых условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы, заключила собеседница издания.

Ранее стало известно, что у людей, работающих через интернет-платформы, появится возможность получать пенсию. Один из авторов поправок, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что в трудовое законодательство будут внесены некоторые поправки, касающиеся, например, курьеров и таксистов. Депутат отметил, что поправка подразумевает введение реестра исполнителей заказов, которые идут через интернет-платформы, это даст возможность для создания нужных условий для социального страхования.

До этого сообщалось, что в 2023 году зарплата иностранных граждан, работающих на территории России, выросла в два раза. Так, если в январе 2023 года разнорабочие получали свыше 70 тысяч рублей, то в декабре их зарплата составила больше 140 тысяч. Зарплата упаковщиков выросла с 75 тысяч до 130 тысяч рублей.