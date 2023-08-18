Названы два условия для снижения курса доллара до 60 рублей Экономист Зубец: доллар упадет при повышении цен на нефть и росте экспорта из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если правительство РФ введет требование обязательной продажи валютной выручки и если цены на товары российского экспорта резко поднимутся, то курс доллара может снизиться до 55–60 рублей, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью с URA.RU. Эксперт пояснил, что в прошлом году доллар упал до 60 рублей из-за двух факторов.

Во-первых, в феврале — марте правительство ввело требование о продаже валютной выручки экспортерами на валютном рынке. Во-вторых, произошел резкий рост цен на нефть, зерно и другие российские экспортные товары, что привело к увеличению предложения валюты.

Тем не менее сейчас правила обязательной продажи валютной выручки не существует, хотя его обсуждали, но так и не внедрили. Кроме того, сейчас нет таких цен на внешнем рынке, как в прошлом году, когда нефть стоила $200 за баррель. Если цены на нефть повышаются и будет введено правило продажи валютной выручки, то курс доллара может снова упасть до 55–60 рублей, но так как ни одного из этих условий сейчас нет, то такого сценария не будет, заявил экономист.

По данным Московской Биржи, 17 августа рубль укрепился по отношению к американской валюте, доллар опустился ниже 93 рублей. За последние сутки стоимость доллара снизилась на 1,47 рубля.